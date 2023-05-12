【恒指夜期+ADR】夜期收市升133點　京東美股高港9%（不斷更新）

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美10年債息跌穿3.4厘，納指升0.2%，中概股審計工作缺陷因有一年時間改正，憂慮紓緩，中概股反彈3.8%，加上京東業績後股價急升，京東美股高港9%，夜期升133點，收報19840點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 京東美股 147.45 +9.2% 騰訊ADR 333.47 +2.2% 美團ADR 131.27 +2.2% 滙豐ADR 58.70 -0.4% 阿里巴巴美股 86.10 +4.2%

北水轉錄21億元淨流入 買指數ETF沽理想汽車中移動

北水扭轉走資勢頭，今日轉錄21億元淨流入。資金集中買指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄13億及5.7億元淨流入，騰訊控股 （00700） 亦有5億元淨流入，；淨流出方面，理想汽車 （02015） 及中移動 （00941） 分別走資4.6及3.9億元。

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阿里巴巴升3%力撐 理想績後大升17% 恒指續跌18點、250天綫失而復得

內地4月CPI升0.1%，PPI跌3.6%，通縮壓力升溫，港股反覆續軟，250天綫失而復得。恒指高開80點，其後走勢反覆向下，午後曾跌最多194點，低見19567點，恒指最終跌18點，收報19743點，成交970.9億元。科指升1.3%，報3862點。阿里巴巴 （09988） 升3%力撐，騰訊 （00700） 跌近1%，美團 （03690） 跌0.4%，藥明生物 （02269） 升近3%，理想汽車 （02015） 績後大升17%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 82.65 +3.1 +45 23 藥明生物 46.60 +3.0 +8 37 比亞迪 246.20 +1.2 +4 37 工行 4.42 -1.1 -6 3 滙豐 58.95 -0.7 -11 10 騰訊 326.40 -1.0 -14 14

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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大行報告︰

【大行報告｜理想汽車】瑞銀：理想汽車盈利能力改善 上調今年銷量預測達28萬輛

【大行報告｜內銀股】大摩：三內銀股最受惠於削協定及通知存款自律上限 銀行為公共服務「讓利」壓力可消除

【大行報告｜建行939】高盛：削協定及通知存款自律上限利好內銀淨息差 重申對工行、建行買入評級

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期升133點，收報19840點

【22：45】夜期升36點

【18：55】北水轉錄21億元淨流入 買指數ETF沽理想汽車中移動 恒指夜期升23點

【18：05】【業績｜京東系】京東健康首季收入增54% 調整後經營溢利增1倍

【17：55】【業績｜京東系】京東物流首季收入增34.4% 經調整虧損收窄至7.1億人幣

【17：19】【李嘉誠減持】郵儲行今遭李嘉誠沽2249萬股套現1.22億 料7個半月甩貨近1%、貨值9.7億

【17：01】【業績｜京東系】京東健康首季收入增54% 調整後經營溢利增1倍

【17：00】【金融反腐】農行首席專家楊光遭「雙開」 涉違規收受宴請、旅遊

【16：24】【維達3331】維達主席李朝旺據報研接手瑞典股東Essity持股 或觸發私有化

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升3%力撐，騰訊 （00700） 跌近1%，美團 （03690） 跌0.4%，藥明生物 （02269） 升近3%，理想汽車 （02015） 績後大升17%，恒指跌18點，收報19743點，250天綫失而復得，成交970.9億元。科指升1.3%，報3862點。

【16：10】【人民幣港股】港交所5月27日連續兩周末 模擬演習人民幣雙櫃台結算運作

【16：00】恒指U盤前跌10點，報19751點。

【15：32】阿里巴巴 （09988） 升近3%，高見82.55元，美團 （03690） 轉升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.7%。

【15：31】港股尾市跌約65點，報19697點，科指升0.9%，報3848點。

【15：12】美團 （03690） 尾市跌幅收窄至近1%，報127.8元，午後曾低見126.2元，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升幅一度收窄至不足1%，最新升1.7%。

【15：05】京東 （09618） 績前向下，尾市跌逾2%，低見132.2元。

【14：51】科指轉跌0.1%，報3806點，恒指最新跌近200點，報19574點，跌187點。

【14：40】招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌逾3%，山東黃金 （01787） 跌逾1%，中國黃 （2099） 跌逾6%。

【14：18】電力股逆市造好，潤電 （00836） 破頂升逾3%，中國電力 （02380） 升逾1%，龍源電力 （00916） 升0.3%。

【14：11】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 午後跌近2%，大市跌幅擴大至約150點，報19610點。

【13：59】普樂師 （02486） 首日掛牌潛水，午後走勢進一步向下，最新報7.63元，潛水28%，成交3859萬元。

【13：54】恒指最新跌約81點，報19680點，午後曾跌最多129點，低見19632點，科指升0.6%，報3835點。

【13：52】【HKTVmall】HKTVLive直播購物台正式啟播 首階段支援70條頻道同時直播

【13：11】美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%。京東 （09618） 績前跌逾1%。

【13：10】港股午後跌近100點，跌穿250天綫，報19666點，跌96點，科指升0.6%，報3834點。

【13：06】華虹半導體 （01347） 績後最新升逾2%。至於中芯國際 （00981） 績前亦升逾2%。

【13：03】中移動 （00941） 午後初段跌近1.5%，聯通 （00762） 跌0.2%，中電信 （00728） 跌近2%。

【13：00】華虹半導體 （01347） 績後靠穩，升0.7%。

【13：00】港股午後初段跌約50點，報19711點。科指升0.8%，報3841點。

【12：37】【業績｜芯片】華虹半導體首季溢利升48% 次季收入指引按季持平、毛利率料大降

【12：15】【郵輪股】雲頂香港遭取消上市地位 5.15為最後上市日期

【12：00】恒生指數半日續軟跌40點，報19721點，成交480.6億元。科指升0.9%，報3845點。理想汽車 （02015） 績後造好，升近16%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%，騰訊 （00700） 跌0.6%，美團 （03690） 跌1%。藥明生物 （02269） 升近半成。

【11：56】【比亞迪1211】比亞迪據報分拆整合智能駕駛開發部 大部分員工分流至電子集成部

【11：45】新股普樂師 （02486） 最新報8.15元，潛水23%。

【11：40】恒指中午收市前跌約42點，報19720點，再試250天綫（現約19701點）支持。科指升0.9%，報3845點。

【11：35】【港元拆息】隔夜HIBOR升至2007年以來最高

【11：30】內地股市個別發展，上證半日跌0.1%，深證升0.4%，創業板指升1%。

【11：17】卓悅 （00653） 短綫抽上，股價升近3成，高見0.132元，成交217萬元。

【11：11】【新股IPO】蒙古Steppe Gold擬年內來港雙重上市 已在加拿大、德國掛牌

【11：04】恒指反覆轉升8點，報19771點，今早曾跌最多52點，低見19710點，科指升1.3%，報3861點。

【11：00】【本地保險】宏利香港及澳門首季年度化保費等值銷售額增26% 目標年底前再擴大代理人團隊

【10：49】藥明生物 （02269） 股價造好，升逾3%高見47元。

【10：30】【業績｜保險】宏利金融首季扭虧轉賺14億加元 派息0.365加元

【10：29】恒指跌近50點，報19716點，跌45點，科指升0.8%，報3844點。

【10：19】香港航天科技 （01725） 股價續升逾4%，高見10.42元。

【10：16】恒指最新升約52點，報19814點，科指升1.5%，報3869點。

【10：16】理想汽車 （02015） 愈升愈有，股價最新升逾16%，高見115.4元。

【10：12】宏利 （00945） 績後偏軟，跌0.5%低見152.6元。

【10：11】京東 （09618） 績前向好，股價升1%，高見139.5元。

【10：08】開拓藥業 （09939） 股價回吐7%，低見5.18元。

【10：06】比亞迪 （01211） 續升逾2%，吉利 （00175） 升0.8%，長汽 （02333） 升1%，廣汽 （02238） 升0.4%。

【10：03】大市轉跌15點，報19746點。

【09：57】理想汽車 （02015） 最新升近15%，高見113.7元。

【09：55】寶勝國際 （03813） 首季純利2.2億元人民幣，按年升1.2倍，股價升逾17%，高見0.83元。

【09：49】理想汽車 （02015） 升近13%，早段高見112.1元，小鵬汽車 （09866） 升逾2%，蔚來 （09866） 升0.6%。

【09：47】中芯國際 （00981） 升逾3%，華虹半導體 （01347） 升6%。

【09：44】恒指開市後升38點，報19800點，科指升1.8%，報3880點。

【09：42】中石油 （00857） 早段跌幅擴大至逾3%，低見5.31元。

【09：40】【新股IPO】普樂師24864首掛跌13% 一手帳面蝕280元

【09：39】中國油氣 （00702） 復牌，股價早段跌逾3成，低見0.103元。

【09：37】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌逾2%，中海油 （00883） 跌0.8%，中石化 （00386） 跌近2%。紐約期油收報72.56美元，跌1.15美元或近1.6%。布蘭特期油收報76.41美元，跌1.03美元或1.3%。

【09：35】滙豐 （00005） 升0.6%，破頂高見59.15元。

【09：34】中國4月CPI按年升0.1%，低於預期的0.3%及前值0.70%；PPI按年跌3.6%，大於預期的跌3.2%，前值為跌2.5%。

【09：31】內銀續軟，建行 （00939） 、中行 （03988） 跌0.6%、農行 （01288） ，工行 （01398） 跌0.7%。

【內銀股】路透：內地將調低銀行協定及通知存款自律上限 4大內銀降幅30個基點

【09：30】【異動股】世紀睿科升近15% 建議改名為「交個朋友控股有限公司」

【09：21】阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 跌0.3%，理想汽車 （02015） 績後升11%，恒指高開80點，開報19842點，科指升1.5%，報3868點。

【業績︱電動車】理想首季經調整淨利潤按年升2倍 料次季交付量升1.6倍至1.8倍

【09：19】【港交所388】港交所據報正準備提案 擬在惡劣天氣期間進行交易

【09：13】期指開報19767點，升68點。

【08：46】宏利 （00945） 第一季度扭虧，股東應佔溢利14.1億加元，每股普通股季息0.365加元。

【08：45】中國油氣控股 （00702） 今早復牌。

【08：39】【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷 涉畢馬威華振、羅兵咸永道

【08：38】恒指黑期升約54點，報19798點，道指期貨升16點，報33618點。

【08：33】普樂師 （02486） 今日掛牌，昨暗盤交易跌穿招股價。

【新股IPO】普樂師2486暗盤潛水 一手最多蝕158元

【新股IPO】普樂師2486下限10.6元定價 超購1.2倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：33】京東 （09618） 將於今日公布首季業績。市場平均料京東首季收入2405億元人民幣，按年升0.3%；純利29億元人民幣，虧轉盈；經調整純利53.4億元人民幣，按年增33.5%。

【大行報告】京東5.11公布首季業績 券商料重整3P業務、家電需求疲軟等拖累收入承壓

【07：45】【Morning精點】傳發鈔行撲水、港元隔日拆息叫價驚見5.75厘︱So Ching宣布退出COLLAR

【07：45】港股ADR收報19777點，升14點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報59.68元，較港收市價高0.33元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報330.65元，較港收市價高1.05元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.18元，較港收市價高0.98元或1.2%。

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【07：30】美國通脹壓力連續10個月放緩，惟市場繼續憂慮國債違約問題，道指一度跌逾300點後喘穩，道指跌30點，報33531點；標指升18點，報4137點；納指升126點或1.04%，報12306點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點 阿里美股高港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一太平、特步國際、新疆新鑫礦業

責任編輯︰梁浩碩