▲ 【美股業績︱BYND】Beyond Meat季度收入跌15.7% 國際地區收入勝預期

美國植物肉製造商Beyond Meat（美︰BYND）公布季度業績。Beyond Meat淨虧損收窄至5900萬美元，季度收入9220萬美元，按年跌15.7%，高於市場預期的9070萬美元，每股虧損0.92美元，虧損低於市場預期的1.01美元，。Beyond Meat股價盤後一度升逾13%，最新跌2%，報12.23美元。

按地區劃分，美國地區收入按年跌29.8%至5883.4萬美元，低於市場預期，至於國際地區收入為3340.2萬美元，增長30%，高於市場預期，當中，受惠與麥當勞等快餐店的合作夥伴關係，國際餐飲服務部門的銷售額升近1倍。

Beyond Meat維持全年收入預測為3.75億至4.15億美元。

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責任編輯︰梁浩碩