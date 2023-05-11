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【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道

股市 08:38 2023/05/11

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【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道

去年美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）首次獲得對中國和香港公司審計底稿充分的檢查權限，PCAOB周三發布了就中國內地畢馬威華振會計師事務所和香港的羅兵咸永道會計師事務所的調查報告。報告顯示兩間會計師事務所的審計工作存在不可接受的缺陷。

PCAOB表示，去年共檢查了八項業務，兩家公司各四項，包括中國當局此前拒絕訪問的業務類型，例如大型國有企業和敏感領域的發行人。PCAOB檢查員發現畢馬威華振100%（四分之四）的審計業務和羅兵咸永道香港75%（四分之三）的審計業務存在缺陷。

PCAOB主席Erica Williams表示，報告顯示兩家會計師事務所的審計工作存在不可接受的缺陷，其嚴重程度足以令PCAOB工作人員認為兩家會計師事務所未能獲得足夠的適當審計證據，來支持其對上市公司進行審計工作。

予一年時間改正

PCAOB給予這兩所會計師事務所一年的時間來改正問題，並且該機構將在適當的時候轉介給該機構的執法團隊。此類調查最終可能導致罰款或禁止審計公司為美國上市公司工作。

PCAOB沒有透露選擇了哪些公司的審計進行檢查，但此前有外電曾報道，阿里巴巴 （09988） 和百勝中國 （09987） 都在其中。路透指，兩家公司沒有立即回應置評請求。

羅兵咸永道香港表示正在與PCAOB合作解決提出的問題，並指出檢查報告標誌中美合作的一個重要里程碑。畢馬威華振會計師事務所亦指，已採取措施解決PCAOB發現的問題。

另外，Williams又指，PCAOB已恢復在香港的工作，今年檢查工作繼續。去年檢查的兩家公司審計了香港和中國大陸公司審計的美國上市公司總市場份額的40%，當局有望在今年年底達到總市場份額的99%。當局又將繼續要求完全訪問權限來開展工作，並指如果中國當局開始限制檢查和調查的准入，將按法在兩年內把上市公司除牌。

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編輯：姚卓然

 

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