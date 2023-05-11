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【美股業績︱DIS】Disney+訂戶數量意外減少　迪士尼股價盤前跌近半成

股市 16:21 2023/05/11

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【美股業績︱DIS】Disney+訂戶數量意外減少　迪士尼股價盤後跌4%

迪士尼（Disney 美︰DIS）公布季度業績。迪士尼季度收入按年增長13%至218.2億美元，高於市場預期的217.8億美元，經調整每股收益0.93美元，符預期。不過，Disney+總訂閱量跌2%，降至為1.578億，低於預期的1.632億。迪士尼股價周四（10日）盤前跌4.9%，報96.21美元。

包括Disney+在內的直接面向消費者的部門虧損6.6億美元，遠低於分析師預期的8.5億美元，部門收入增長12%至 55.1億美元。

迪士尼去年12月在Disney+引入廣告版套餐，並將無廣告版的訂閱費上調38%至每月11美元。Disney+訂閱收入有所增加，國內訂閱者的每位用戶平均收入增長20%至7.14 美元。不過，增加收入同時，此舉似乎亦要付出客戶流失的代價。

至於公園、體驗和產品部門的收入增長17%至77億美元，當中約55億美元收入來自主題公園。迪士尼表示，客人花費更多時間和金錢參觀其在公園、酒店和遊輪，特別是郵輪業務，乘客郵輪天數有所增加。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney
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