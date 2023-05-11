【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用

▲ Google行政總裁Sundar Pichai在Google I/O上強調，為改進Google的AI功能，該企持續提高基礎模型的效能。（直播影片截圖）

生成式AI（人工智能）已成為科技大企必爭之地，在剛舉行的Google開發者會議Google I/O，Google發布多項AI新工具，進一步將早前公布的AI功能融入Gmail、Sheets等Workspace工具，強調用戶可以藉AI大幅提升工作效率。

在年初ChatGPT等工具迅速在全球用戶間普及化，掀起生成式AI熱潮，Google在3月已發布其AI工具Bard推出用戶試用，並表示日後會與其他Google Apps整合。在Google I/O上，此項發布自然最受外界注目。

Google行政總裁Sundar Pichai在大會就表示，該企方向是讓AI能幫助每個人，而這通過增加用戶的知識、提高用戶創造力，讓開發者構解變革性些品，以及負責任的部署，4個方式運用AI。

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Google在發布會上宣布Duet AI for Google Workspace，可視為Google一系列工具將會陸續引入更強大的生成式AI功能。事實上，近年Google已有不少功能引入AI，如Gmail的智能撰寫和回覆，顯著提高用戶體驗，而Duet AI則更進一步，日後在手機版的Gmail App，新增Help Me Write功能。用戶只需輸入幾句短句，Gmail會自動撰寫完整的回覆，並自動填寫姓名等相關訊息，如用戶有需求，更可自動加長回應。

▲ Gmail的Help Me Write功能，能夠瞬即生成一整段郵件回覆，用戶撰寫郵件的時間可望大為減少。（直播影片截圖）

在Google Slides製作投影片時，AI能根據所輸入的文字製作圖片，用戶毋須為尋找合適的影像素材而傷腦筋。而使用Sheets時，只需輸入數據表格，AI能夠生成相關標籤，並將數據進行初步歸類，分析數據能更得心應手。

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Bard加入支援日文+韓文

而聊天工具Bard亦有重要發布。Bard此前只在美英兩地進行測試，在I/O上Google宣布全面開放使用，在英文外加入支援日文與韓文，而且未來將陸續增加14種語言。Bard能如並其他類似工具一樣回答用戶查詢，但亮點在於它更與其他Google應用的整合，例如當向Bard查詢「哪些大學提供動畫製作學位」，Bard能夠整合出一個名單，在地圖上顯示位置，其可將名單匯出至Google Sheet，供用戶留下記錄，與他人共享。

Google Photos執相 可創作新物件

值得一提，其他Google的熱門應用亦進一步加入AI功能，例如去年在Google Photos推出後頗受歡迎的擦膠功能，便將會推出升級版的編輯功能，用戶可以文字指令編輯圖片，改變光線效果、甚至「創作」新的物件，放進圖片中：

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記者：周俊霖

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