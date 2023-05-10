【中國監管】早前遭國安機關調查辦事處　凱盛融英成立合規委員會

本周遭國安機關調查內地多個辦事處的中國諮詢企業凱盛融英（Capvision Partners）宣布，為積極落實國家安全機關的有關整改要求，成立合規管理委員會。公司將加強學習國家安全法律法規，充分履行國家安全防範責任，共同維護國家安全。

集團官方微信號發布聲明指，合規管理委員會由公司董事徐如傑、程頤江、圖強三名人員組成，其中程頤江為主任委員。委員會根據中國國家安全法、反間諜法等法律法規制定了工作規則。

聲明指，公司深刻認識到在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任，存在重大隱患和漏洞，對國家安全造成了嚴重危害。表明集團將加強學習國家安全法律法規，深入貫徹總體國家安全觀，充分履行國家安全防範責任，共同維護國家安全，以新安全格局保障新發展格局，促進本行業良性規範發展。

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編輯：葉志偉