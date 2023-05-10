【大行報告】 中國人壽2628二季度新業務價值增長料增強 野村上調目標價至18.19元 維持「買入」評級

野村發表報告指出，中國人壽(02628)首季新業務價值增長7.7%勝預期，並較該行對其全年預測4.7%高出3.3個百分點。期內，代理人數按季大致持平，可為未來代理渠道增長復甦奠定穩健基礎。



同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

該行預期，國壽第二季的新業務價值增長或更為強勁，由於近期強勁的增長勢頭，對其今年新業務價值增長預測上調2%。維持對其H股「買入」評級，目標價由15.84元上調至18.19元。

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映﹕【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正