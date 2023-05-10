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【內銀股】路透：內地將調低銀行協定及通知存款自律上限　4大內銀降幅30個基點

股市 22:18 2023/05/10

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【內銀股】路透：內地將調低銀行協定及通知存款自律上限　4大內銀降幅30個基點

路透引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制日前通知稱，自下周一（15日）起，下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括四大國有銀行自律上限下調30個基點，其他金融機構自律上限下調50個基點。

由於地區性差異，上述兩類存款的銀行自律上限不盡相同，不過目前工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 和建行 （00939） 四大內銀執行的標準是基準利率加40個基點，其他中小行執行的標準則為基準利率加65或70個基點。

消息：降存款自律上限　或帶來心理影響

此次下調後，國有銀行執行標準改為基準利率加10個基點；其他金融機構為執行基準利率加15或20個基點不等。消息人士說：「每家具體執行的上限可能不一樣，我們原來是上浮65個基點，現在要求上浮15個基點，下調幅度都是50個基點。」另有消息人士稱，此舉實際影響不大，可能會有一些心理影響，「協定存款基本都是針對企業對公帳戶的，這方面可能會有些影響」。

由於並非工作時間，路透暫未聯繫到全國利率自律機制對上述消息予以置評。

個人通知存款是存入款項時不約定存期，但約定支取存款的通知期限，支取時按約定期限提前通知銀行。該類產品與活期存款具有相同的便利性，但利率更高，且具自動續期功能。協定存款則是指單位客戶按照與銀行約定的存款額度開立結算帳戶，帳戶中超過存款額度的部分，銀行將其轉入人民幣單位協定帳戶，並以優惠利率計算的一種單位存款，這類存款可為企業客戶提供更高的收益。

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編輯：胡學能

港股 國有內銀股 中小內銀股 金融機構 中國市場 定期存款 活期存款 人民幣 銀行 建設銀行（00939）
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