▲ 【阿里巴巴9988】阿里傳重組技術團隊 取消首席技術官一職

據《南華早報》報道， 阿里巴巴 （09988） 已取消首席技術官（CTO）一職，作為其組織變革的一部分，原阿里CTO吳澤明的職銜，已改為阿里全資子企愛橙技術行政總裁，繼續向集團主席、行政總裁張勇滙報。

報道引述 知情人士稱，阿里調整原先的充當各業務技術支援的 「 CTO線 」，包括其 業務中台、供應鏈中台等核心團隊，被 併入電商板塊淘寶天貓商業， 其餘大部分團隊則被納入愛橙技術，意味阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業和大文娛6大業務集團，需要向愛橙科技申請或購買技術服務。

不過，阿里巴巴對消息不予置評。

阿里董事局主席、行政總裁張勇在3月 發布全員信，宣布啟動 「 1+6+N 」 組織變革。在集團之下，將設立六大業務集團和多家業務公司，並分別將成立董事會，實行各業務集團、公司董事會領導下的 「 CEO負責制 」 ，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

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