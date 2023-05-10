▲ 【香港加息】集友不對稱加P及紅簿仔息 其他銀行會否跟風？

隨着聯儲局5月初宣布續加息0.25厘，香港銀行陸續公布上調港元最優惠利率（Prime rate, P）及港元儲蓄存款息率。集友銀行周二（9日）宣布今日（10日）起上調港元最優惠利率0.25厘至5.875厘，加幅較同業所宣布0.125厘的加幅為高，但俗稱「紅簿仔息」的港元儲蓄存息則只跟隨同業加0.125厘，至0.75厘，有別於一般同業在調整P時亦同樣幅度調整存款息的做法。

集友銀行回覆本報查詢，稱該行因應宏觀經濟變化及本港拆息走勢等因素，經充份評估及綜合考慮後調整港元最優惠利率水平。

分析：P加幅高於紅簿仔息決定 或因淨息差受壓

有銀行界人士分析，一般而言，銀行較大幅度加P，但存款息的加幅則低於P的加幅，或因有關銀行感到淨息差出現壓力。香港銀行目前對客戶發放樓按貸款所收取的按息，一般是「H+1.3厘」，然而按息亦有「P減去一個由銀行訂立的百分比」的封頂設計，目前「細P」封頂多為「P-2.25厘」，若以一般同業今次加P幅度0.125厘計，即使1個月HIBOR今升至逾4厘，封頂息亦僅3.5厘，但若銀行加P達0.25厘，其封頂息則為3.625厘，淨息差壓力相對減輕。

另一個可能令銀行作出不對稱加息決定的情境，是銀行可能認為其投資的債券將到期而令流動性增加，但又預計屆時沒有好的投資選擇，加上預期向該行貸款需求不高甚至貸款可能已出現收縮，遂提早利用不對稱加息，讓存款自然流失，以控制貸存比率。

銀行界人士指，當有第一間銀行作出不對稱加息決定，「其他銀行如果仿效，心理負擔便會細些」，當其他銀行面對貸款前景不濟，不排除亦會跟隨有關做法。

不對稱加P及紅簿仔息過往有先例

翻查資料，本港銀行以往亦曾出現不對稱加P及儲蓄存款息。2005年7月初，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、渣打香港、東亞 （00023） 在聯儲局6月底加息0.25厘後，宣布P上調0.5厘，但紅簿仔息僅加0.25厘，中銀香港 （02388） 當時P息及紅簿仔息同步加0.5厘，惟兩周後中銀香港突宣布P再加0.25厘但紅簿仔息不變。

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記者：胡學能