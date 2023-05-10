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【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據

科技 19:41 2023/05/10

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Meta近日宣布推出開源的新AI模型，可將多種不同方式的數據資料連結，未來可望創造身臨其境的多種感官體驗。

AI大戰仍然持續，各大科企仍然各出奇謀，Meta近日宣布推出開源的新AI模型，可將多種不同方式的數據資料連結，未來可望創造身臨其境的多種感官體驗。

Meta推出的的新AI模型ImageBind，是首個能夠一次過從6種不同方式結合資訊的AI模型。核心概念是將6種類型的數據資料連結到單一的embedding space，包括視覺資料（圖片和影片的形式）、熱（如紅外線影像）、文字、音訊、深度資訊，以及IMU（Inertial Measurement Unit，慣性測量單元）讀數，雖然概念抽象，但正是這個概念支帶起近來生成式AI蓬勃發展。

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例如Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E等文字轉換成圖片的AI工具，在模型訓練階段就將文字和圖片連結在一起，模型在視覺資料中尋找模式，同時將資訊和圖片描述連結在一起。這就是AI工具能根據用戶文字提示產生圖片的原因，許多同樣以文字提示產生影片或音訊的AI工具的運作遠原理也是如此。

在這概念下，未來的AI系統統能以同樣的模式交叉引用數據資料。例如有個新的VR裝置，它不僅可以產生聲音、視覺影像，還能產生物理環境中的動作感受。當你想要模擬一趟海上之旅，VR系統可讓你置身船上，背景有海浪聲，還會讓你感受腳下的甲板搖晃、吹來陣陣海風的感覺等。

Meta認為，其他感官數據資料，未來可望加入模型當中，例如觸摸、口語、氣味或者大腦 fMRI（功能性磁振造影）等。目前ImageBind只是Meta旗下的一項專案，還未具體應用成果，但就指出了生成式AI未來的發展方向，同時看到Meta重金投資的虛擬實境、混合實境以及元宇宙等願景。

責任編輯：李彥煒

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