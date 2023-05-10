啟德澐璟單日沽3伙　大手客逾1.4億連購兩伙

位於啟德跑道區，由華潤置地（海外）及保利置業（00119）合作發展的澐璟再錄成交，單日沽出3伙，套現逾2.2億元。其中有一組買家以逾1.4億元，購入兩伙四房雙套大宅。

據成交紀錄冊顯示，項目2座7樓A室，實用面積1,909平方呎，四房雙套間隔，日前以7,399.3萬元易手，實用呎價約38,760元。另有一組買家豪花逾1.4億元，購入2座8樓A室及8樓B室，均屬四房雙套間隔，前者實用面積1,909平方呎，成交價為7,437.5萬元，實用呎價38,960元；後者實用面積1,870平方呎，成交價為7,248.12萬元，實用呎價38,760元。

發展商指，澐璟自開售以來，各類三及四房戶型均受用家及投資者歡迎，反映市場對維港海景豪宅的追求非常殷切，而項目至今累售91伙，成交金額逾45億元。

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