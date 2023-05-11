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【帶你睇盤】Wetland Seasons Park綠化處處　中層兩房叫價680萬

股樓投資 17:43 2023/05/11

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不少年輕上車客鍾情大型屋苑，皆因設施、配套較好。今次祥益地產推薦的屋苑為入伙不久，毗鄰濕地公園的Wetland Seasons Park。該屋苑為天水圍新晉大型屋苑，早前在2022年度「優質建築大獎」中，更獲得香港住宅項目（多幢建築物）類別中的「優質建築大獎」。 

放盤單位為WETLAND SEASONS PARK 6座中層A3室，實用面積455平方呎，兩房間隔，現叫價680萬元（最後更新日期：5月11日），實用呎價約14,945元。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要68萬元，月供27,482元，最低每月入息要求為57,914元。 

    點擊圖片放大
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放盤單位 天水圍WETLAND SEASONS PARK 6座中層A3室（物業編號：AN238413）
實用面積 455平方呎
間隔 兩房
叫價 680萬元（最後更新日期：5月11日）
賣點 環境優美、綠化處處、即買即住、可做九按、會所設備齊全

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青姐話
【青姐話】中特估 有段古

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3pziGMo

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

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