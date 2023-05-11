【帶你睇盤】Wetland Seasons Park綠化處處 中層兩房叫價680萬
不少年輕上車客鍾情大型屋苑，皆因設施、配套較好。今次祥益地產推薦的屋苑為入伙不久，毗鄰濕地公園的Wetland Seasons Park。該屋苑為天水圍新晉大型屋苑，早前在2022年度「優質建築大獎」中，更獲得香港住宅項目（多幢建築物）類別中的「優質建築大獎」。
放盤單位為WETLAND SEASONS PARK 6座中層A3室，實用面積455平方呎，兩房間隔，現叫價680萬元（最後更新日期：5月11日），實用呎價約14,945元。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要68萬元，月供27,482元，最低每月入息要求為57,914元。
|放盤單位
|天水圍WETLAND SEASONS PARK 6座中層A3室（物業編號：AN238413）
|實用面積
|455平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|680萬元（最後更新日期：5月11日）
|賣點
|環境優美、綠化處處、即買即住、可做九按、會所設備齊全
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註︰
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撰文 : 黃卓賢