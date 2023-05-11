【帶你睇盤】Wetland Seasons Park綠化處處　中層兩房叫價680萬

不少年輕上車客鍾情大型屋苑，皆因設施、配套較好。今次祥益地產推薦的屋苑為入伙不久，毗鄰濕地公園的Wetland Seasons Park。該屋苑為天水圍新晉大型屋苑，早前在2022年度「優質建築大獎」中，更獲得香港住宅項目（多幢建築物）類別中的「優質建築大獎」。

放盤單位為WETLAND SEASONS PARK 6座中層A3室，實用面積455平方呎，兩房間隔，現叫價680萬元（最後更新日期：5月11日），實用呎價約14,945元。假設承造九成按揭，分30年還，利率3.5厘計，首期要68萬元，月供27,482元，最低每月入息要求為57,914元。

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放盤單位 天水圍WETLAND SEASONS PARK 6座中層A3室（物業編號：AN238413） 實用面積 455平方呎 間隔 兩房 叫價 680萬元（最後更新日期：5月11日） 賣點 環境優美、綠化處處、即買即住、可做九按、會所設備齊全

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