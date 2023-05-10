▲ 【恒隆101】恒隆與CCUS企業清捕零碳合作 杭州恒隆廣場將成中港首個使用固碳混凝土實心磚的商業項目

恒隆地產 （00101） 宣布，與碳捕集利用與封存（CCUS）技術企業清捕零碳進行為期兩年的戰略合作，雙方將在二氧化碳礦化強化廢棄混凝土低碳再生骨料（簡稱「低碳RCA」） 技術研發及「清潔捕獲固碳混凝土實心磚」商業項目應用等層面展開深度合作，減少杭州恒隆廣場和其他商業項目中的隱含碳排放。

雙方將針對杭州恒隆廣場發展項目所產生的廢棄混凝土開展資源循環利用研究，研究人員將廢棄混凝土破碎成骨料，並通過二氧化碳礦化強化工藝製成低碳RCA，預期杭州恒隆廣場將是中港首個使用固碳混凝土實心磚的商業發展項目，項目計劃於2024年起分階段落成。

隱含碳是房地產公司範圍3排放的主要來源

隱含碳是房地產公司範圍3排放的主要來源，去年恒隆的範圍3排放量約佔其總排放量72%，其中建築材料的隱含碳排放是最大的排放來源。與建築物相關的隱含碳涵蓋了建築材料的開採、運輸、建造、維護、更換、拆卸以至棄置過程中所產生的碳排放量，它佔全球碳排放量的11%，並佔建築物典型的60年生命周期的碳排放量約75%，而且隱含碳排放量在建築物中一但建成便無法減少。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，將繼續與供應商密切合作，通過創新務實的解決方案減少碳排放。

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編輯：陳韻妍