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外國媽媽為兩個女戴AirTag手環 稱當訓練狗隻捱轟

環球社會熱點 09:05 2023/05/11

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外國一名母親史蒂文斯（Vada Stevens）早前於TikTok拍片，分享自己將Apple AirTag戴上兩名女兒的手上，訓練女兒在AirTag發出嗶嗶聲時尋找自己。這名母親更指自己有如在訓練狗隻，但遭網民批評她的做法是將孩子當成寵物。

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史蒂文斯在片中形容AirTag手環是電子寶藏，指父母可以在網上購買這款可放置AirTag的手環，利用手機設備追蹤AirTag並發出嗶嗶聲。

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她在片中示範當AirTag發出聲音後，兩名年幼的女兒戴著AirTag手環奔跑到她面前，表示手環發出聲音，又詢問她有何需要。

史蒂文斯更為影片加上標題，笑指她正在訓練狗隻。

Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」 【下一頁】

她的言論隨即惹來網民批評，有網民不滿她聲稱自己在訓練（Train）而非教導（Teach）女兒，也有人認為她將女兒當作動物的行為很不尊重孩子。

但也有一部分網民支持史蒂文斯，認為AirTag的確有助家長追蹤孩子的位置。

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責任編輯：鄭錦玲

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