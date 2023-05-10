【AI chatbot點餐】美國漢堡Wendy's攜Google Cloud　建專屬AI聊天機械人推新點餐服務

▲ 美國漢堡餐廳公司Wendy’s就與Google Cloud合作建立AI chatbot，讓顧客在車上語音點餐，以AI辨析客戶需要，簡化點餐流程，減少顧客等候時間。

人工智能（AI）聊天機械人（Chatbot）應用越益廣泛，美國漢堡餐廳Wendy’s就與Google Cloud合作建立AI chatbot，讓顧客在車上語音點餐，以AI辨析客戶需要，簡化點餐流程，減少顧客等候時間。

按《華爾街日報》報道，該AI chatbot名為「Wendy's FreshAI」，熟悉顧客獨特的點餐用語，例如「Frosty」就代表招牌的奶昔系列，「JBC」就代表 Jr.Bacon Cheeseburger漢堡。該公司表示，不會利用該技術完全取代員工，該AI chatbot只會負責處理語音訂單，餐點仍然需要門市人員製作並交到顧客手上。

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據報，Wendy's計劃於6月，在美國俄亥俄州Columbus市正式測試Wendy's FreshAI的服務，門市人員會在場觀察監督，如果Wendy's FreshAI未能正確下單，顧客可以選擇真人點餐。

Google Cloud CEO Thomas Kurian向《華爾街日報》表示，利用AI chatbot仍有一些挑戰需要克服，例如Wendy’s FreshAI需要專心應對點餐的顧客，而周圍會有其他嘈雜聲音，如汽車後座孩子的喧嘩聲，還有車上的音樂和附近施工的噪音，有時還必須應付突然改變主意的顧客，重新下單。

責任編輯：李彥煒

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