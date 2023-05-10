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【大行報告】 永利澳門上季虧損收窄 瑞信﹕復甦情況仍較同業慢

股樓投資 18:36 2023/05/10

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永利澳門（01128）公布，截至3月底止第一季虧損收窄至4,978.3萬元（美元，下同），去年同期為虧損1.88億元。經營收益總額6億元，按年升逾1倍；經營溢利4,730.4萬元，去年同期虧損9,760萬元。

同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

瑞信發表研究報告指，永利澳門首季經調整後的物業EBITDA為1.56億元，與預期的1.58億元相若，並為2019年水平的40%，而去年第四季為虧損5,900萬美元。該行又指，集團管理層對賭收復甦及經營槓桿看法樂觀。短期而言，該行認為市場將繼續關注5月份黃金周表現強勁後的復甦步伐，而過往6月份為增長較慢的月份，相信下一個催化劑要到7月的暑假。

【濠賭股】 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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在博彩行業不確定性下，該行仍看好永利澳門的高端業務，而且估值合理，但復甦情況較同業慢，或拖累短期股價表現。該行予其「中性」投資評級，目標價為9.2港元。

同場加映﹕【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

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記者：郭秀慧


 

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