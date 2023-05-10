Google開發者大會在即 料公布最新AI發展

Google I/O 2023（開發者大會）將於香港時間11日凌晨舉行，除了一如以往的硬件外，市場的焦點更在人工智能（AI）之上。

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Google母公司Alphabet（美：GOOGL）的股價年初至今雖然上升逾2成，但仍略輸其對手微軟（美：MSFT）的近3成升幅。微軟借ChatGPT概念和新的Bing搜尋引擎，股價扶搖直上。

據《CNBC》報道，Google計劃於今年的大會上，宣布生成性AI的更新，包括推出一個通用的大型語言模型（LLM）。

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有關Google I/O的內部文件顯示，該公司將公布PaLM 2，即其最新和最先進的LLM。PaLM 2包括100多種語言，一直以內部代號「統一語言模型（Unified Language Model）」運作。它還進行了廣泛的編碼和數學測試，以及創意寫作測試和分析。

文件又指出，在這次活動中，Google將就人工智能如何「幫助人們充分發揮潛力」這一主題發表聲明，包括對Bard和搜尋的「生成性體驗」。公司行政總裁Pichai將向現場的開發者介紹Google在人工智能方面的進展。

據《紐約時報》報道，Google正在為其搜尋引擎開發一項新功能，允許用戶與AI互動。這個代號為Magi的計劃將包含更多視覺化的回應和來自社交媒體的貼文。

Google普遍被市場認為在與微軟的「AI軍備競賽」中落後於微軟，今次大會將可以看到Google在落後的情況下如何絕地反擊。

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責任編輯：林斯凱