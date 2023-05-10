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啟德AIRSIDE第三季試業　商場設大型衝浪場

股樓投資 19:35 2023/05/10

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鄰近啟德站，由南豐集團發展的綜合商業項目AIRSIDE，將於第三季正式試業。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓透露，項目寫字樓樓面約有120萬平方呎，目前已獲三家企業進駐，包括法國賽博集團香港分公司、柯尼卡美能達商業系統、日資金融集團旗下的分公司。連同南豐總部即將遷入，已租出近40萬平方呎樓面，平均呎租約35至49元，相對九龍東甲級商廈租金高出近一倍。

他續說，中港通關後，睇樓量明顯增多，查詢機構包括金融、保險、中資大型公司等，預計年底前可落實多2至3宗租賃個案，預計出租率有望增至一半。值得留意的是，今明兩年將有大量甲廈新供應，許謙讓坦言，競爭一定有，但AIRSIDE交通配套好，而且有不少可持續發展概念元素，能吸引重視ESG概念的租戶。 

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資料顯示，AIRSIDE設有多項先進環保設施，如全港首個智能廢物分類管理系統，能 識別及獨立處理一般廢物和可回收廢物，並提供即時數據，有助辦公室租戶減少製造垃圾，以配合未來的垃圾徵費政策。 

而AIRSIDE同為全港首個商業項目，採用由機電工程署所設計的區域供冷系統，每年為建築物節省約839,300千瓦的用電量，即抵銷 587噸碳排放量。 因無需在大廈天台安裝製冷裝置，將騰出的空間設置太陽能光伏板。此外，AIRSIDE支持綠色出行，引入了全港首個 智能泊單車系統 ，提供48個單車泊位；停車場共有850個車位，並全部 配備電動車充電功能。 

零售樓面方面，項目提供70萬平方呎樓面，目前出租率接近八成，設有多達40間餐廳，而MCL AIRSIDE戲院為目前最大租戶，租用逾3.3萬平方呎樓面，提供900個座位。此外，大型生活專門店city‘super、 日本生活品牌無印良品亦落實進駐，前者租用2.5萬平方呎樓面、後者租用逾1.2萬平方呎樓面。 

資料顯示，AIRSIDE商場引入多項娛樂設施，包括全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場，佔地逾萬呎，並內設餐廳，此外，作為寵物友善的購物商場， 除了提供專業 寵物美容護理服務的商店，亦將大量戶外綠化空間，規劃成寵物友善區域。 

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撰文 : 黃卓賢

AIRSIDE 啟德 商廈
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