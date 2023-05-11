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美國新娘婚禮一個規定太嚴格 多年好友怒「反面」

環球社會熱點 08:05 2023/05/11

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美國一名新娘日前在網上分享自己為婚禮制定眾多要求，希望大日子按自己心中理想完成。但新娘事後亦透露，當中一條要求最終導致自己及一位超過7年友誼的好友從此變成「陌路人」。

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28歲加州女子Cora Breilein拍片透露，她與丈夫在今年4月舉辦婚禮。Cora在婚禮前列出連串指引，包括衣著打扮﹑手機使用及到達時間等一律有明確要求。

指引列明賓客需要在當日下午3時15分前到達，遲到者將不允許入場。Cora甚至透露，她有僱用保安人員，阻止遲到者參加，最終兩名遲到賓客被拒諸門外。

Cora表示，她與一名7年以上友誼的好朋友，因為是否允許攜伴出席一事，最終鬧得不歡而散。Cora表明婚禮只邀請96人，希望在場人士是自己認識的人，遂拒絕素未謀面的好友男朋友一同出席，她指因此失去一名多年好朋友。

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馬德里網球公開賽惹爭議 疑有性別歧視 【下一頁】

影片迅速瘋傳，大批網民批評Cora的指引嚴苛或「難頂」，甚至有人稱她是個要求多多的「恐怖新娘」（bridezilla）。

但亦有網民力撐Cora，表示受邀參加婚禮其實是榮幸，應該在新人的大日子遵照他們的要求。有網民認為，Cora的要求十分基本。

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責任編輯：吳漢培

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