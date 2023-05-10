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【移民澳洲】放寬臨時工簽申請永居 簽證申請費加價

環球社會熱點 18:14 2023/05/10

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澳洲聯邦政府周二（9日）公布新一份財政預算案，政府放寬部分臨時工作簽證持有人申請永居的途徑。另外，政府7月起會大幅上調多項簽證申請費用。

英國最新調查估計 4月約70萬戶未交租或還按揭 【下一頁】

2023至2024年度永居移民計劃人數上限維持於19萬人。其中技術移民簽證類別名額達13.71 萬，佔整體名額約7成。

澳洲由7月1日起上調臨時技術移民（TSMIT）收入門檻，由現時的5.39萬澳元（約28.5萬港元）增至7萬澳元（約37萬港元）。

澳洲政府除了為臨時技術短缺簽證（482類別）提供更佳永居途徑，也會撤銷一項限制，容許臨時工作簽證（TSS）持有人透過僱主擔保簽證（186類別）申請永居。

英工黨擬加外國人買樓印花稅 料下屆大選提出 【下一頁】

據悉，政府也會撤銷TSS持有人只能在澳洲境内續簽一次的限制。

另外，澳洲簽證申請費用7月1日起，會在現有按比例上調機制以外，再額外加價6%。

因此旅遊簽證 （600類別）費用會增加40澳元至190澳元（約1,005港元），至於學生簽證（500類別）費用則增加65澳元至715澳元（約3,780港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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