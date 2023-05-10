【國泰航空】 國泰﹕未有派息時間表 料明年機票價格或回復正常水平

國泰航空（00293）今日（10日）舉行股東周年大會，行政總裁林紹波表示，截至今年3月底止，客運運力已恢復至疫情前的50%，覆蓋逾70個航點，但目前機位仍然供不應求，因此機票價格較疫情前仍高。他又指，料年底運力能恢復達7成，覆蓋逾80個航點，相信到明年全面恢復後或令機票價格回復正常水平。

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他指出，目前業務復甦步伐上，主要面對人手限制，包括機組人員及地勤人員人手緊絀，因此將年底運力目標定下恢復至70%水平已非常進取，再進一步提升目標的空間不大。他表示，國泰業務重建的過程取得良好進展，現時前往內地的航點已經恢復至15個，會在内地主要城市增加航班班次，並繼續由國泰航空及香港快運分擔已結束的國泰港龍所有內地航班。

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國泰對上一次派息已是2019年，被問及未來派息政策，他表示，國泰目前正處於業務重建初期，因此暫時未有恢復派發股息的時間表，但期望能盡快重新開始向股東派發股息。

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記者：郭秀慧