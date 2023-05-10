【AI發展】IBM推AI開發平台Watsonx　老牌科企正式參戰

▲ AI先驅IBM近日加入戰團，推出AI開發平台WatsonX，趕上AI熱潮。

今年人工智能（AI）承ChatGPT應用非常火熱，從前的AI先驅IBM亦加入戰團，近日就推出AI開發平台WatsonX，趕上AI熱潮。

據外媒報道，IBM將WatsonX平台定位為，可以為公司「訓練、調整和部署」機器學習模型的開發工作室。根據資料顯示，該平台包括AI生成代碼功能、AI治理工具包和一個包含數千個大型 AI模型的數據庫，該模型可在語言、地理空間數據、IT事件和代碼方面執行訓練，用戶還可以驗證和部署AI模型以及在部署後監控AI模型運作，同時整合各種工作流程。

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IBM還宣布與AI初創公司Hugging Face合作，致力將基礎AI模型普及化，把開源的AI模型放到Watsonx平台。根據Crunchbase數據，總部位於紐約的Hugging Face自2016年建立以來，已從投資者中籌集1.602億美元。

該新平台是IBM的新戰略轉型之一。到目前為止，IBM的客戶和合作夥伴包括SAP、NASA、Wix和PyTorch。該平台將在第3季推出，但IBM就拒絕透露建立WatsonX的成本及時間。IBM CEO Arvind Krishna表示，希望這些新的AI工具能夠輕鬆地整合到客戶服務、採購、網絡安全以及供應鏈及IT營運等領域中。

責任編輯：李彥煒

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