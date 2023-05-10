調查：華爾街投行今年薪酬狀況將為08年以來最複雜

美國銀行業今年起伏相當大，先有投行裁員潮、又有個別地區性銀行倒閉等。美國薪酬顧問公司JohnsonAssociates發表報告指，今年的華爾街薪酬狀況將是自2008年以來，最複雜和分化的一年。

報告指，銀行倒閉、不斷上升的利率和總體經濟不確定性，皆令不少公司推遲併購活動和上市，繼而令投行生意減少。

投資銀行家今年獲發的花紅可能減少10%至20%。不過，業務涉及債務融資的投資銀行家，獲派花紅或增加5%至10%。

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另一方面，更高的利率意味更多的存款和更高的銀行存款利潤率，零售銀行業務收入得以增加。

報告解釋，這些因素造成花紅異常「不平衡」的環境，今年的贏家和輸家比往年更加明顯。最顯著的薪酬差異將出現在投資銀行諮詢部門與零售和商業銀行部門之間。前者的年終獎金可能會按年下降15%至20%，而後者可能會升10%至20%。

據《紐約郵報》報道，該公司董事總經理AlanJohnson表示，今年的華爾街薪酬狀況將是自2008年經濟大衰退以來，最複雜的一年，「大銀行正在獲勝，而地區性銀行卻在苦苦掙扎。」

對於在較小機構從事類似工作的地區性銀行家來說，在大量現金外流的情況下，薪酬將下降 10%至20%。

2022年，華爾街的平均獎金下降26%。

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責任編輯：林斯凱