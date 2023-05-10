【美酒佳餚】HOFEX展覽吸3.8萬名買家　展商指明年可望轉守為攻

商貿展覽HOFEX、國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會＠HOFEX、亞洲零售論壇暨博覽會及Build4Asia亦於香港會議展覽中心舉行，大會指滙聚超過2,700家國際參展商及品牌，為期3天的展覽預計將有3.8萬名買家進場。

【展覽復常】貿發局7展吸5.6萬買家 環保產品將大行其道

財政司司長陳茂波致辭時表示，政府將推出為期3年、總值14億元的計畫，以資助香港舉行的展覽活動並吸引更多外商參展，預計約有200個展覽受惠。

參展商：先保曝光率再谷業績

主攻飲食零售業會員系統的Storellet，其助理總經理周啟棠表示，很多客戶仍在收復過去幾年的失地，就算想進取也要客戶配合。因此，未敢說現時是開拓市場的好時機，參展目標是保持市場曝光率。他認為，至少也守到今年底才見復甦，要等明年才有望轉守為攻。

紅醇坊市場部總監任國權則表示，首日人流比預期中好，希望能吸到新的生意。由於客戶都是中高檔的酒店，坦言他們採購方式未必是「行展」，因此並不預期參展有很大的銷售增長，反而希望提升市場的認知度。

在內地有餅乾廠的易先生表示，近期參觀了不同的展覽會，直言剛過去的中國進出口交易會（廣州春交會）也沒有這次那麼多人，認為反映了香港展覽業已在復常。

【展覽復常】貿發局1星期辦6展覽 3800展商爭取復常機遇

本報記者：李智賢

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