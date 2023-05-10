  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】新屯門中心企理三房　月租叫價1.5萬

股樓投資 18:10 2023/05/10

分享：

分享：

暑假租務旺季即將來臨，預計租務成交將會更暢旺。祥益地產今期推介的屋苑為新屯門中心，雖然並非位於屯門市中心，但勝作配套齊全，加上位處龍門路，可受惠港珠澳大橋、屯赤隧道等基建。 

放盤單位為屯門新屯門中心6座中層H室，實用面積597平方呎，三房間隔，現叫租1.5萬元（最後更新日期：5月10日）。從相片可見，單位附設企理裝修。 

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 新屯門中心6座中層H室（物業編號：AN238515）
實用面積 597平方呎
間隔 三房
叫價 月租1.5萬元（最後更新日期：5月10日）
賣點 有匙可睇、企理裝修、即租即住、名牌屋苑

同場加映【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3Mh1uVa

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

物業出租 新屯門中心 祥益地產 私人屋苑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款