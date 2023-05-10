【帶你睇盤】新屯門中心企理三房　月租叫價1.5萬

暑假租務旺季即將來臨，預計租務成交將會更暢旺。祥益地產今期推介的屋苑為新屯門中心，雖然並非位於屯門市中心，但勝作配套齊全，加上位處龍門路，可受惠港珠澳大橋、屯赤隧道等基建。

放盤單位為屯門新屯門中心6座中層H室，實用面積597平方呎，三房間隔，現叫租1.5萬元（最後更新日期：5月10日）。從相片可見，單位附設企理裝修。

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放盤單位 新屯門中心6座中層H室（物業編號：AN238515） 實用面積 597平方呎 間隔 三房 叫價 月租1.5萬元（最後更新日期：5月10日） 賣點 有匙可睇、企理裝修、即租即住、名牌屋苑

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