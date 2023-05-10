【帶你睇盤】新屯門中心企理三房 月租叫價1.5萬
股樓投資 18:10 2023/05/10
暑假租務旺季即將來臨，預計租務成交將會更暢旺。祥益地產今期推介的屋苑為新屯門中心，雖然並非位於屯門市中心，但勝作配套齊全，加上位處龍門路，可受惠港珠澳大橋、屯赤隧道等基建。
放盤單位為屯門新屯門中心6座中層H室，實用面積597平方呎，三房間隔，現叫租1.5萬元（最後更新日期：5月10日）。從相片可見，單位附設企理裝修。
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|放盤單位
|新屯門中心6座中層H室（物業編號：AN238515）
|實用面積
|597平方呎
|間隔
|三房
|叫價
|月租1.5萬元（最後更新日期：5月10日）
|賣點
|有匙可睇、企理裝修、即租即住、名牌屋苑
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢