【新股IPO】普樂師2486暗盤潛水　一手最多蝕158元

▲ 【新股IPO】普樂師2486周四掛牌，周三收市後有暗盤交易。

內地營銷服務商普樂師 （新上市編號：02486） 周四（11日）掛牌，周三（10日）收市後暗盤交易中，普樂師在其中兩個散戶暗盤交易場都跌穿招股價。

普樂師於輝立暗盤收報10.2元，較招股價10.6元，低3.8%，不連手續費，每手（200股）蝕80元。普樂師於富途暗盤收報9.81元，低7.5%，一手賬面蝕158元。

耀才交易場中，則暫未有交易。

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記者：宋佩恩