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【新股IPO】普樂師2486暗盤潛水　一手最多蝕158元

新股IPO 19:05 2023/05/10

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【新股IPO】普樂師2486周四掛牌，周三收市後有暗盤交易。

內地營銷服務商普樂師 （新上市編號：02486） 周四（11日）掛牌，周三（10日）收市後暗盤交易中，普樂師在其中兩個散戶暗盤交易場都跌穿招股價。

普樂師於輝立暗盤收報10.2元，較招股價10.6元，低3.8%，不連手續費，每手（200股）蝕80元。普樂師於富途暗盤收報9.81元，低7.5%，一手賬面蝕158元。

耀才交易場中，則暫未有交易。

普樂師超購1.2倍，一手中籤率100%，【普樂師招股結果】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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記者：宋佩恩

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