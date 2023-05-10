【歐洲經濟】拉加德：歐洲經濟最壞情況已過　料今年不會出現經濟衰退

歐洲央行 （ECB）上周緊隨美國聯儲局加息步伐，將三大主要利率各加0.25厘，但歐元區通脹仍然處於高位，央行官員也表明7月份仍有機會繼續加息。歐洲央行行長拉加德 （Christine Lagarde）同樣對歐元區物價上漲表示擔憂，但預期當地經濟最壞情況已過，年內未必會出現經濟衰退。

經濟仍存在不確定性

歐元區首季國內生產總值（GDP）按季僅升0.1%，較市場預期為低，但拉加德強調最壞情況已過，並指當局今年的基線預測中沒有衰退，歐元區處境較六個月前為佳。但認為俄鳥戰爭後續發展，及製成品需求疲弱跡象，對經濟存在很多不確定性。

對於銀行危機，她認為銀行監管需要具有侵入性和盡可能細化，以最大限度地減少金融部門對經濟的風險。

央行需留意工資上漲風險

歐元區3月份消費物價指數（CPI）按年升6.9%，雖然較高位已顯著回落，但與美國5%的CPI仍有一段距離，而且中歐和東歐的物價上漲速度持續加快，甚至引發部分地區出現罷工，要求提高工資的浪潮。

拉加德坦言歐洲央行必須關注這些潛在風險，特別是歐洲各國工資上漲有關的風險，重申央行的任務將專注於控制通脹。歐央行緊縮政策較英美更遲展開，被外界認為是慢了半拍，拉加德駁斥，指當局貨幣政策採取了既慎重且果斷的方式，但承認尚有更多的工作要做，暗示央行將進一步收緊貨幣政策。

現時市場預料歐央行6月和7月會繼續加息。

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編輯：葉志偉