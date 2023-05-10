【國泰航空】國泰料年底運力恢復至7成 冀明年機票價格回落至正常水平

國泰航空（293）今開股東大會，國泰航空行政總裁林紹波表示，集團3月份客運運力已恢復至疫情前的50%，覆蓋逾70個航點，期望運力能在年底恢復至70%，覆蓋超過80個航點，並於明年底能全面恢復，解決目前機位仍然供不應求的問題，令機票價格回落至正常水平。

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林紹波認為，恢復客運運力面對不少人力限制，如供應商、飛行和地面服務人手、本地及海外人手等，因此年底運力恢復至70%水平的目標已經非常進取，進一步提升目標的空間不大。當被問及有關向股東派息事宜，林紹波指出，目前國泰正處於業務重建初期，因此暫時未有具體時間，惟他強烈國泰現時的重建過程良好，已經恢復15個前往內地的航點，未來會繼續由國泰及香港快運分擔已結束的國泰港龍航線。

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林紹波續指，香港在過去3年經歷前所未有的困境，現時疫情已過，本港重新向全球開放，未來會繼續聚焦將香港與內地、大灣區及世界各地城市重新接軌，繼續以雙品牌策略發展，他亦提到香港再度成為全球最繁忙的國際貨運機場，對本港長遠前景充滿信心。

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撰文：鄭日棱