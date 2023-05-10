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美國4月CPI出爐前準備 大行多個情景看美股升跌幅

環球政經 17:34 2023/05/10

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美國將於今晚（10日）公布4月美國消費者物價指數（CPI），市場密切關注。數據公布前，兩間投行皆認為，如果通脹數據只要弱到聯儲局暫停加息，美股就會走強，又以提出多個美股可能情景。

【同場加映】青姐話：中特估 有段古

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目前，市場預計4月CPI按年升幅將為5%。高盛表示，如果CPI升幅為5%或以下，美股可望受提振，而標普500指數至少上升0.5%；相反，若數據高於預期，則股市會大幅下跌，按其計算，CPI升幅超過5.9%，標普500指數至少下跌2%。「數據越弱，股市表現就會越好。」 

摩根大通亦持有相同意見，其分析指，4月CPI最可能為上升5%至5.2%，而標指相對應則為上升0.5%至0.75%；在數字超過5.5%的極端情況下，股市則可能重挫逾3%。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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若通脹放緩至4.5%以下，2間大行皆認為美股將上升最少2.5%。但摩根大通預計，今次大幅放緩的可能性只有1%。

標普500指數年初至今上升逾7%。

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責任編輯：林斯凱

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