【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘

港元拆息今（10日）上升，全線升破4厘，隔夜息更升逾91.7基點（1厘等於100基點）至近4.44厘。市傳兩家發鈔行近日問同業借大額而年期較短的港元，而彭博終端顯示，今日非發鈔行的本地銀行隔夜拆息已報價4.43厘或以上，高於發鈔行。有市場人士分析，由於銀行體系總結餘近期已處很低水位，市場會對資金變化更為敏感，當大型放款人都不夠錢而要向同業拆借，「市場心裏有數」，遂在今日港元拆息報價上反映。

據彭博終端，截至今午5時許，場外交易系統顯示，港元隔日拆息（即明日借錢、後日還錢）息率叫價驚見5.75厘，而今午2時許，有銀行以達5.375厘的隔日拆息息率成交。

據銀行公會網頁公布，隔夜息今日按日飈逾91.7基點至近4.44厘，與樓按相關的1個月拆息報逾4.15厘，升38.5個基點，是連升15個交易日，且是今年1月3日後最高，當日報約4.21厘。

港匯按日仍略為轉強，曾觸1美元兌7.8284港元。下午5時21分，1美元兌7.8322港元，港元升值約0.1%。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，隨着半年結、6至8月派息季將至，且不排除有企業考慮未來數月在港上市，令港元需求更大，有銀行或因而提早部署，流動性較佳的銀行傾向不想資金平價借予同業，流動性相對不多的，則不惜貴價向同業借錢，致拆息升。由於港元拆息升，套息誘因降，此前沽港元套息的交易員平短倉，港匯回彈。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，交易員此前流行對港匯做套息，惟當港元拆息上升，套息便無利可圖，斬倉更令港匯升得更高。

港元拆息今日報價：

年期 港元利息結算率（厘） 按日變化（基點） 隔夜 4.4381 ＋91.75 1星期 4.10952 ＋47.964 2星期 4.00833 ＋35.619 1個月 4.15762 ＋38.5 2個月 4.20595 ＋24.303 3個月 4.2619 ＋16.851 6個月 4.34667 ＋14.203 12個月 4.56476 ＋5.494

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記者：胡學能