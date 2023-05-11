【業績︱電動車】理想汽車高開11%　首季經調整淨利潤按年升2倍　料次季交付量升1.6倍至1.8倍

▲ 理想首季經調整淨利潤按年升2倍 料次季交付量升1.6倍至1.8倍

理想汽車 （02015） 截至3月底止首季，經調整淨利潤14.1億元（人民幣，下同），按年升2倍，收入按年升96.5%至187.9億元。理想預計， 今年第二季的車輛交付量為76,000至81,000輛，按年增長1.6倍至1.8倍，收入料為242.2億至258.6億元，按年升1.8倍至2倍。

理想汽車周四（11日）高開11%，報110元，創去年8月高。

首季汽車總交付量為52,584輛，按年增長65.8%。期內，車輛銷售收入按年升96.9%至183.3億元，主因於車輛交付量的增加以及理想L系列車型貢獻的平均售價上升。車輛毛利率為19.8%，按年跌2.6個百分點，累集團整體毛利率按年跌2.2個百分點至20.4%。

理想指，預計於第二季度在其全棧自研的理想AD Max 3.0上開放城市NOA功能的beta測試，並爭取在今年底之前推送至全國 100 個城市。

理想汽車董事長兼首席執行官李想相信，電動化和智能化將帶來業務的持續增長和更大的規模效應，結合集團不斷提升的運營能力，將為用戶創造更大的價值，同時實現盈利。集團健康的盈利水平和現金流將持續支持投入研發和提升業務能力，進一步增強公司發展的飛輪效應。

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編輯：袁諾曦