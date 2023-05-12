【劉‧住保鮮期@iM網欄】想跟媽媽一起過溫馨、美味又貼地的母親節嗎？

母親節將至，筆者已經安排了貼心的應節活動和媽媽慶祝。首先和她去看《本日公休》，這電影是由奪得金馬獎、亞太影展和大阪亞洲電影節的三料影后陸小芬主演。導演以平實貼地的手法，講述母女、夫妻和同事在情與義、愛與金錢、真實與謊言上不同的價值觀。

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電影講述經營家庭理髮店已40年的阿蕊媽媽，顧客跨越兩代人，歲月累積令彼此之間的感情不言而喻，遠遠超越金錢世界商務交易的法則。當中一個例子就是亞蕊媽媽可以不惜休業一天，獨自駕車前往老遠的鄉村地方，為抱恙的老主顧理髮，背後的原因充滿洋蔥位。而早已離巢到城市工作的兒女們，當然未能理解媽媽的做法，更從來都沒有抽時間去明白媽媽平日對他們那份隱而未說的關心。 跟阿蕊這份深情剛剛相反的就是鬧市中新派型男髮型師，他可以為生意口甜舌滑到一個點，虛偽抵死但搞笑，女士們容易有共鳴，難怪戲院內的她們都笑到忘記了儀態。這部電影對感情刻劃細膩，溫馨又充滿人情味，有洋蔥有笑蛋，確實是和媽媽一起慶祝母親節的消閑娛樂首選。（圖一至五）

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看完電影，當然要和媽媽一起去品嚐美食。進軍香港已五年的一幻拉麵，最近慶祝銅鑼灣第五分店開幕，推出新店獨家期間限定「海老·牛乳蝦湯拉麵套餐」。可能讀者會問為什麼這款拉麵的蝦湯是奶白色？ 秘密就是北海道牛乳，廚師每天用上60 kg甜蝦蝦頭新鮮熬製濃郁美味的招牌蝦湯，再加入輕量的牛乳去提升蝦湯的口感，令它更香濃幼滑，醇厚鮮味十足。還有，這款拉麵上的食材配搭，就充分展現廚師的細心體貼。每碗拉麵均附有一隻香煎大蝦和兩塊肉汁豐盈的雞叉燒，讓你在口中咀嚼的都是豐富的蛋白質，而鮮甜的日本南瓜蓉和新鮮嫩綠的日本水菜，則為湯底注入微甜帶香的春日感覺，再加上一塊脆卜卜的芝士脆片，為你營造既香可脆或是吸滿湯汁的軟糯口感，最後還用一幻獨家的炸麵酥來提鮮。廚師長這樣細心的安排，令這碗拉麵無論在視覺、味道、營養和滋味上都同獲滿分。（圖六至七）

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而令這款套餐超越100分的就是由一幻特別從日本訂購，原祖彈珠汽水製造商老字號「木村飲料株式會社」特製的「疫病退散」AMABIE 無酒精蘋果酒汽水。 日本人傳統上喜歡將流行病以怪物造型封印，寓意從此平安健康。所以，這款飲品上的AMABIE怪物雕像是健康的祝福。跟媽媽一起品嚐這款集美味、健康、營養和祝福的套餐去慶祝母親節，真是何樂而不為？而且荷包不會大出血，因為套餐連加－服務費，每位都不多於港幣$160，供應期至本月31日。有興趣在母親節期間為媽媽安排睇好戲兼嚐美食的讀者，記得預早訂飛訂枱啦！（圖八至十 ）

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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