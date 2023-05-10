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【理財調查】女性退休後 有逾20年生活 20%女性無法確定自己的退休儲蓄能維持多久

理財智慧 18:22 2023/05/10

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經歷過疫情，加上市況波動，通脹上升等因素，不少人都會為未來有擔心。富達國際《2023年全球女性投資理財調查》發現，亞太區女性普遍擔心生活成本上漲（81%），長期經濟狀況（73%）和自身的儲蓄及投資能力（70%）。

調查結果顯示有近一半（46%）亞太區女性認為自己經濟獨立，比例低於持相同看法的男性（55%），但只有36%女性對自己整體財務狀況有信心，比例明顯大幅低於持相同看法的男性（45%）。

女性對退休後的個人財務管理缺乏信心

現代人壽命愈來愈長，65歲退休後仍有逾20年的生活需要過。過去儲下的資金又是否足夠應付未來的生活呢 ? 

亞太區女性預計63歲退休，以女性平均壽命為85歲計算，女性退休生活將長達22年。然而，近一半（44%）女性普遍認為她們的退休儲蓄只能維持少於20年，當中20%女性表示無法確定自己的退休儲蓄能維持多久。針對退休生活，42%女性對金錢和財務方面感樂觀，比例較男性為低（51%）。這或能解釋當被問及退休儲蓄能否支撐她們整個退休生活時，僅30%女性對其儲蓄水平有信心，比例明顯低於持相同看法的男性（40%）。

Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

該調查由YouGov於2022年12月22日至2023年1月8日在六個市場進行。受訪者年齡介乎18至69歲之間，其中香港2,086人、新加坡2,115人、台灣2,104人、澳洲2,086人、中國內地2,083人和日本2,101人。英國的調查由Opinium進行，而德國則由Kanter進行。

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撰文 : 陳玉蓮

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