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【ChatGPT假新聞】中國首宗ChatGPT案件　內地男用AI造假新聞被捕

科技 17:14 2023/05/10

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近日中國警方就逮捕一名男子，指該男子利用ChatGPT捏造一篇火車失事的假新聞，為中國發布AI法律《互聯網信息服務深度合成管理規定》後的首宗案例。

ChatGPT等人工智能（AI）應用今年以來非常火熱，近日中國警方就逮捕一名男子，指該男子利用ChatGPT捏造一篇火車失事的假新聞，為中國發布AI法律《互聯網信息服務深度合成管理規定》後的首宗案例。

據甘肅公安微信消息，網上一文章稱甘肅省一列火車撞上修路工人致9人死亡，經過調查發現為假新聞，涉案公司代表涉嫌尋釁滋事罪，遭採取刑事強制措施。

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中國當局發現，有21個帳號同時在百度旗下平台上發布同樣文章，內容地點除了平涼市崆峒區外，還涉及蘭州、隴南、定西、慶陽等地，點擊量逾1.5萬次。經查證，涉案帳號均屬於廣東省深圳市一間自媒體公司，公司法人代表洪姓男子有重大嫌疑。

據了解，洪姓男子透過ChatGPT將收集到的新聞要素修改編輯後，使用「海豹科技」軟件上傳至其購買的「百家號」上非法獲利，案件目前正進一步調查當中。據報，該男子還利用 ChatGPT製作略不同的假新聞版本，以避開百度旗下平台的檢查。

責任編輯：李彥煒

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