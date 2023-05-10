【滙豐回購】 滙豐即日起展開20億美元回購 股價逆市靠穩

滙豐控股（00005）宣布開展新一輪回購行動。滙豐與摩根士丹利已訂立多項不可撤回之非全權委託回購協議，即日至9月30日期間，將對每股面值0.5美元之普通股展開回購，金額最多為20億美元，並同時向滙豐出售有關股份。股價逆市靠穩，收報59.35元，升不足1%。

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根據協議，摩根士丹利將獨立於滙豐以外就回購相關事宜作出交易決定，而購買普通股之行動將於倫敦證交所、Aquis交易所、Cboe Europe Limited（透過BXE及CXE交易委託賬本）及/或Turquoise（統稱英國地點）及/或香港聯交所進行。所回購之普通股將被註銷。

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記者：郭秀慧