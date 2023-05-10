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【e療解碼@iM網欄】生成人工智能(GAI)的醫療應用和限制

名人薈萃 17:27 2023/05/10

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去年底誕生的ChatGPT，令生成式人工智能(GAI)成為城中熱話，各行各業都積極探索GAI在不同場景的應用。GAI的強大之處，在於其機器學習和研究歷史數據的能力，它可以根據深度學習，短時間內創作包括文字、圖像、甚至影片等全新內容。雖然GAI仍處於發展初期，但醫療界已開始在不同範疇應用這項新科技。

GAI其中一個最強大的應用，是醫學圖像分析，尤其是癌症識別。透過檢示和分析大量醫學圖像，GAI能快速和準確識別圖像有否異常。例如在美國，每年有大約4000萬名婦女進行乳房X光造影檢查，由於人數太多，她們往往要等待多天甚至數星期，才能得知檢查結果。有科技公司便與醫療機構合作進行研究，以GAI率先檢示檢查照片及篩選出高乳癌風險個案，並交予醫療人員即時跟進，讓患者及早獲得治療。

此外，GAI亦可以為病人提供個人化醫療建議。通過分析病人的病歷、症狀、生活習慣等資料，GAI可以為不同類型的病人制定符合其個人情況的醫療計劃。尤其是一些病情罕見或較複雜的病人，GAI可以在短時間內提供全面的藥物或治療組合建議，讓病人得到更適切的護理。

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另一個GAI的特性，是其準確高效的文書能力。醫生除了診症工作外，亦需花上不少時間撰寫病歷或報告，GAI的出現便可讓醫護人員減少文書工作，不單有助於減少病歷錯誤，更重要是可以更專注於照顧病人，提高醫療質素。

GAI亦可結合其他醫療用品作應用。透過不同可穿戴設備讀取的數據，GAI便可24小時持續監察及分析病人的健康狀況，作出健康預警，讓病者及醫護人員及早發現異常情況，並及時跟進。

雖然GAI在醫療領域具有廣泛的應用前景，但也存在一些限制和挑戰。

首先，GAI需要大量的訓練數據和算力支持，這對於一些小型醫療機構和貧困地區來說可能存在一定的困難。其次，GAI的演算法和模型可能存在與人類思考不同的偏差和誤差，這可能會影響診斷和治療結果的準確性。此外，醫療行業涉及不少敏感資料及個人隱私， 如何將數據加密傳輸和儲存，將會GAI在醫療行業應用的其中一個最大關注點。

儘管如此，GAI的發展無可置疑將會為醫療行業帶來革命性的改變，無論病人、醫生、醫療機構、甚至政府和監管部門，都必須為迎來這個新浪潮做好準備。我期待在GAI推動之下，醫療保健領域會有更創新的發展，令醫療服務的水準進一步提升。

作者_吳詠欣女士簡介：

吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。

吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。

在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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