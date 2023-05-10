  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大酒店旗下香港半島酒店 首季平均可出租客房收入增近5倍

股樓投資 18:08 2023/05/10

分享：

分享：

大酒店(00045)公布上季營運數據。今年首季，旗下香港半島酒店的平均可出租客房收入按年增長約4.7倍至2,155元，平均房租按年升33.9％至5,528元，出租率較2022年同期提升30個百分點至39％。而半島酒店於美國及歐洲地區的平均可出租客房收入則按年增12.6％至3,441元，平均房租按年升5.3％至7,197元，出租率較去年同期提升3個百分點至48％。另外首季香港辦公大樓租務收益微跌，出租率89％，按年跌8個百分點，按季微升1個百分點。大酒店全日收報7.75元，上升2%。

【比亞迪1211】銀保監會批准比亞迪 收購易安財險  詳情請看【下一頁

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

大酒店主席米高嘉道理表示，今年首季各地大部分業務良好復甦，當中香港半島酒店業務錄得良好反彈，租賃收入令人滿意。至於美國及巴黎的酒店出租率亦保持高水平，惟仍需時觀察改善勢頭能否持續。他強調，酒店業剛度過困難時期，市場仍未完全恢復。集團對香港主要市場強勢復甦，以及亞洲其他地區業務持續回升感到鼓舞，對下半年前景看法審慎樂觀。米高嘉道理表示，整體財務狀況維持穩健，擁有充裕資金應付營運需求。

商用物業方面，他指出，隨著社交距離措施逐漸放寬，淺水灣綜合項目租金收入令人滿意，物業旗下的餐飲及活動業務亦表現良好，凌霄閣商場出租率有上升勢頭。集團正檢視淺水灣及山頂凌霄閣零售商場的提升方案。

【英國收購】長實擬收購英國房託Civitas Social Housing 總代價48億元 需待當地監管機構批准  詳情請看【下一頁

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

大酒店（00045） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款