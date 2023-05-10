大酒店旗下香港半島酒店 首季平均可出租客房收入增近5倍

大酒店(00045)公布上季營運數據。今年首季，旗下香港半島酒店的平均可出租客房收入按年增長約4.7倍至2,155元，平均房租按年升33.9％至5,528元，出租率較2022年同期提升30個百分點至39％。而半島酒店於美國及歐洲地區的平均可出租客房收入則按年增12.6％至3,441元，平均房租按年升5.3％至7,197元，出租率較去年同期提升3個百分點至48％。另外首季香港辦公大樓租務收益微跌，出租率89％，按年跌8個百分點，按季微升1個百分點。大酒店全日收報7.75元，上升2%。

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大酒店主席米高嘉道理表示，今年首季各地大部分業務良好復甦，當中香港半島酒店業務錄得良好反彈，租賃收入令人滿意。至於美國及巴黎的酒店出租率亦保持高水平，惟仍需時觀察改善勢頭能否持續。他強調，酒店業剛度過困難時期，市場仍未完全恢復。集團對香港主要市場強勢復甦，以及亞洲其他地區業務持續回升感到鼓舞，對下半年前景看法審慎樂觀。米高嘉道理表示，整體財務狀況維持穩健，擁有充裕資金應付營運需求。

商用物業方面，他指出，隨著社交距離措施逐漸放寬，淺水灣綜合項目租金收入令人滿意，物業旗下的餐飲及活動業務亦表現良好，凌霄閣商場出租率有上升勢頭。集團正檢視淺水灣及山頂凌霄閣零售商場的提升方案。

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