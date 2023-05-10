【搜游食誌@iM網欄】3D打印的烹調 失去味道療愈生活的愉悅

週末夜，與朋友在紅磡「東煮友喜」新址共聚晚餐，因有朋友酷愛栽種植物，談起巴西是糧食出口位列首席的國家，竟然又是有嚴重貧窮的社會問題。為求激增產量兌取外匯，早年採用美國免費送贈的基因改造種子‚大幅增加輸出產量 ‚就種下今天的禍根。原來這些送贈的種子是沒有繁殖新種子的天然本能，現在巴西就依仗從美國輸入昂貴的進口種子，持續豐盛的農產品產量。

▲ 東煮友喜喬遷新址，寬敞舒適，朋友聚餐的不錯選擇。

大家竟忽發其想，用「3D」打印技術就可將食品按標準設定，量產複製所需的設定食品；食肆就不用再因品質不穩定而苦惱，更不需要為人手短缺而困擾；將餐單、食材、調味、烹煮等系數，設定輸入3D打印機內，日後就可以按個鍵，就什麼菜式都可複製。

▲ 視為餐前小食，這道芥末麻香花膠是有點看頭，經已預先烹製入味，冷盤凍食，爽滑。

既然生意難做，人又難請，半開玩笑說，決定就朝著推廣3D打印的方向，重新發展業務，利用3D打印複製技術，將受歡迎的菜色複製，想什麼就有什麼，又可隨時上菜，大家都呵呵大笑！聽起來，好似是笑話一則，事實上，這日子已經不遠；農產品市場，多年來一直推銷基因改造食物，味道、質感都是數據分析而製定‚複製食物如自動化工廠的量產製造，又何用驚訝？只是未敢想像未來世界，我們是怎樣的「飲食文化」生活而已？

▲ 介紹桂花火方鍋巴時，強調是真正蜂蜜烹製，惜火方無咸香的餘韻。

標準化似是放諸四海皆準的道理，對生產製造商、連鎖餐飲企業來說，這更奉為聖經，因為除了保持穩定品質，持續改善企業在公眾、在社會、業界有良好商譽外，控制成本，減少損耗，精簡流程，避免失誤，歸根究底就是「逐利」，是持續經營生意的基本，但當每口食物都是千篇一律相同的時候，你又可會享受其中呢？不禁令我想起50-70年代的中國，中國人民在社會主義的政治體制中，倡導人人平等，每個人都在「自我消融」，樣版化的儀容服飾，學習指定模楷的行為，研習毛澤東思想……腦海就浮現出《M+》博物館，希克展廳中一幅張曉剛的作品「血緣」，實在令人心感惶恐。

▲ 《M+》博物館希克展廳，張曉剛的作品-《血緣》，觸動人心是那臉各人都一模一様的木訥表情。

此次再訪「東煮友喜」，享用每道菜色，有一份莫名的淡然，當晚的菜單及食物，均無失準，對座上首次造訪的朋友，相信對這家「私房菜」的整體味道、品質、服務是正面評價。除了蜜汁火方鍋巴是初嚐，其餘菜式均已在舊址的「東煮友喜」嚐過。我無法解釋何解我對此次食物沒有愉悅感！但平日我在不同食肆，食蒸肉餅，生炒骨、上湯菜芯等家常菜，不管好食與否，我都會有一種「食」的活生生體驗，但此次我真的有如食了「3D」打印機的佳餚美食，對廚師團隊的烹調， 完全零交流，感受不到他們對味道的熱忱？一切都公式化般標準流程，但這是私房菜的食肆‚他的特色是甚麼呢? 下次再訪的背後原因是甚麼呢? 因為要預訂1年才可再嚐? 還是那道拆五種蟹的蟹肉和蟹膏而成的賽螃蟹粉法飽?

▲ 賽螃蟹粉法飽是非常討好食客，搭配三種不同塗抹牛油法飽，帶出自己喜歡的搭配。

持續這模式去營運「私房菜」，廚師是需要不停鑽研食材，了解飲食潮流文化，國際著名食肆NOMA都要閉店「修行」, 尋覓創作美食新路向。若以數學計算，每天全店滿座，一年就有9984人次到訪（店家逢星期日休息），香港有700多萬人，只要有50萬人次輪流到訪，也可以持續50年，足夠有餘嗎？真的可以這樣維持生意嗎？

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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