【跟錢家學理財@iM網欄】核數師倉促辭任的啟示

了解公司的營運和財務表現是投資者必須做好的功課，而經審計的財務報表是認識公司的重要基礎。核數師與公司審計質量息息相關，若核數師倉促變動，投資者就要留意核數師辭任的原因及對公司財務匯報的潛在影響。

上市公司核數師任命變動並不罕見，但如變動倉促就要留神。那麼，何謂倉促?核數師倉促辭任是指其在上市公司財政年度結束一個月前或財政年度結束後辭任。

核數師倉促辭任，讓人擔憂的是新任核數師只有有限時間計劃和進行妥善審計，另外是公司審計委員會或沒有足夠時間調查核數師辭任帶來的問題，並委任能及時提供高質素審計的新任核數師。

核數師倉促辭任有幾個常見原因，包括對審計費用存在分歧、未能解決的審計問題、「企業管治因素」(自願輪換以免關係過度鞏固)。

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「對審計費用存在分歧」經常被引述為核數師辭任理由，投資者應考慮這是否只是一個權宜的解釋，背後是否有其他原因，例如上市公司財務匯報流程有變，促使核數師要重新評估審計公司賬目所需的程序和資源？又或是核數師在審計過程中與公司管理層出現意見分歧，問題未獲公司管理層解決等?

有上市公司將核數師變動歸因於為達到良好企業管治而進行的核數師輪換。投資者應緊記，適當的輪換理應在周年審計完成之後發生，及在股東周年大會確認，而非於其他時間進行，事前更會有充裕時間通知股東，從而使股東能在周年大會對新任核數師的甄選和委任作出審查和質詢。

投資者應透過公告和年報了解上市公司及其審計委員會如何選擇和任命新任核數師，尤其是有關他們如何確信新任核數師有能力和資源在短時間內進行適當的審計。

據會計及財務匯報局於去年十月表示，大部分在中國或海外有重大業務而倉促委任核數師的上市公司，新委任核數師的相關經驗及可用資源顯然與審計項目不相稱。

投資者未必可以就上述問題直接從上市公司管理層中得到答案，但也要密切關注問題，辨識潛在的風險。公司股東應出席股東周年大會，就核數師甄選及有關審計費用的事宜作出提問及投票。

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