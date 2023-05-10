【創智銓薈@iM網欄】醫院事故頻生 推動智慧醫院大趨勢

本港各家醫院近月發生了不少事故，都令筆者感到在港推動「智慧醫院」的迫切性。先是手術燈塌下，可謂前所未聞。接連又發生了病人吊架脫落、石屎掉落、燈罩脫落、病房滲水等，這類「設施及環境」、「醫療器材、儀器及消耗品」事故，根據醫管局數字原來過去3年也有6,000多宗。

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據我所了解，以上種種問題，與目前本地醫院普遍人手不足不無關係，因醫護人員日常工作應接不暇，無法兼顧巡查器材設備及醫院各處。這個痛點，實在可以運用科技應用去解決。例如，以人工智能視像系統去監測手術室內的設備。系統會以圖像辨識並以AI人工智能運算和對比，能隨時檢視出物件（如燈罩、螺絲等）的不正常狀態，及時發出警告。

其實，現時本港不少醫院已投入許多資源去提升設備並使用智能科技，例如開發手機應用程式，幫助醫護遙距診症，隔空追蹤患者的健康數據。但真正的智慧醫院需要的是整合性，即是要考慮醫院全盤的智能布局，要同時利用AI、IoT、PNT及大數據，實時融匯結合，進行快速分析，以向有關單位提供即時的對應方案。

我們團隊最近就把「SDP概念」（Smart Decision Planning）實踐在智慧醫院解決方案中，開發出全新的AI生成決策平台LIFE（Live Intelligent Futuristic Enterprise）。利用LIFE平台系統的醫院，會在所有醫療設備上貼附RFID標籤，讓全間醫院的大小數據都能有系統並完整地收集，由AI作出分析，如檢視出物件的不正常狀態，會發出警號，指示相關單位的工作人員到該位置檢視設備，以作出相應的維修安排。

執筆之時，我又讀到最近東區醫院的一宗不幸事件。一名長期病患因發燒和咳嗽，獨自往該院急症室求診，經醫生診斷後，被安排等候作進一步檢查。懷疑病人在等候期間往無障礙洗手間，在內突然暈倒，多個小時亦無人知曉。職員先後於等候區及透過廣播系統數度呼叫該病人名字，未能找到病人。到好幾個小時後醫護人員始發現該病人在廁所內昏迷，但已搶救無效。

讀後我不禁輕歎，因為明明這類悲劇是可以避免的。智慧醫院內的無障礙廁所會裝設有人工智能感應系統，能偵測廁所內的不尋常動態（或全無動態），而這並不涉及攝錄鏡頭，能保障病人私隱。一旦有數據顯示廁所內或有異狀，LIFE平台就能作出辨識，判斷是否有病人暈倒在內，並自動發出警號予醫護人員，及時前往急救。

我們已在為一家本地公立醫院進行LIFE系統安設。我深信，隨着本地更多的醫院走向智能化，並配合LIFE系統去收集數據及整合分析，將會大大減少意外事故的發生，並能救回更多生命。

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作者簡介： 陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁 隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

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