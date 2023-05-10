愛爾蘭計劃設主權基金 企業稅收大增庫房水浸

愛爾蘭憑著全球最低稅率吸引跨國企業進駐，近年向跨國企業收取的企業稅更破紀錄。愛爾蘭計劃撥款設立新的國家主權基金，或用於償還債務、應付退休金和公營醫療開支。

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該國財長麥格拉思（Michael McGrath）周三（10日）會向國會提交文件，探討如何建立一個新的長期公共儲蓄工具，可將增加的企業稅收轉入相關工具，將奉行多元化投資策略。

愛爾蘭過去10年的企業稅飆升，2021年按年增長3成，去年更按年增長48%，達到破紀錄的226億歐元（約1,940億港元）。

愛爾蘭的12.5%企業稅率為全球最低，吸引亞馬遜（Amazon）、Meta、LinkedIn等跨國巨企進駐。

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當地人口略多於500萬，但跨國公司主導行業佔全國國内生產總值（GDP）超過一半，及整體稅收約25%。

愛爾蘭去年的財政盈餘為80億歐元（約687億港元），是少數可實現盈餘的歐盟國。政府預計未來幾年的盈餘將進一步擴大，到2026年的盈餘將相等於GDP的6.3%，4年盈餘總共達到650億歐元（約5,580億港元）。

不過愛爾蘭政府警告企業稅收並不穩定，今年的預計企業稅收入中，約一半或為單次繳交。因此當局計劃將多出的企業稅收用於投資國家主權基金。

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責任編輯：鄭錦玲