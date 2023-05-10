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【香港經濟】中小企整體營商氣氛　4月略見回落

商業 16:55 2023/05/10

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政府統計處今日（5月10日）發表2023年4月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查結果。

中小企業務收益的現時動向指數從2023年3月在收縮區域的49.4，下跌至2023年4月的48.0，而未來一個月（即2023年5月）的業務收益展望動向指數為50.2。按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2023年4月較對上一月有不同程度的下跌，特別是地產業（從56.0下跌至45.7）及物流業（從47.9下跌至44.0）。

進出口貿易業新定單的現時動向指數從2023年3月的49.4，下跌至2023年4月的48.0，而未來一個月（即2023年5月）的新定單展望動向指數為48.9。

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在連續四個月改善後，於4月略為回落。中小企對未來一個月業務情況的看法亦有所回軟，但仍維持在擴張區間；整體就業情況大致穩定。

展望未來，發言人指出，盡管金融狀況偏緊和先進經濟體的增長減慢帶來不確定性，營商氣氛應受惠於本地經濟復甦及政府推出的各項鞏固復甦勢頭的措施；政府會密切監察相關情況。

責任編輯：蕭寶玲

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