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【電子消費券2023】eftPay：4月支付金額和宗數按月倍增

股市 17:49 2023/05/10

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【電子消費券2023】eftPay：4月支付金額和宗數按月倍增

電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）主席兼行政總裁勞俊傑表示，中港兩地年初通關後，本地3月電子支付金額、宗數按月均有雙位數增幅。隨政府4月中發放首階段電子消費券，當月支付金額、筆數再按月倍增。

勞俊傑表示，「五一」勞動節期間，訪港旅客偏好高端消費，例如奢侈品、珠寶首飾、黃金等。展望今年餘下時間，暑假和「十一黃金周」都有望成為消費高峰期。

被問及會否擔心消費券計劃結束後，令市民減少使用電子支付，勞俊傑表示，相信不少市民體會到「無現金化」的優點，已建立電子消費習慣，不擔心公司業務受太大影響。

新增社交媒體支付連結功能

談及公司的業務擴張計劃，勞俊傑指出，易付達在本港為22,600間商鋪提供電子支付服務，目前正與新加坡、泰國、馬來西亞等地的電子錢包公司洽談，將引入更多海外電子錢包。不過他強調，未來將投放最多資源於本港市場。

此外，易付達最新推出「智付易（RemoPay）」支付方案，商戶可直接以  WhatsApp  或電郵方式發送支付連結，顧客點擊打開連結後即可進入支付頁面，同時揀選支付方式和付款。現時支援 5 款主流電子支付方式，包括Visa 、Mastercard、 WeChatPay、Alipay、銀聯卡。

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記者：伍鍵文

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