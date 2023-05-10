【創業奇兵】90後女創業家4大心法　敢出走舒適圈不自滿

▲ 創業已11年的邵燕寧，大學時期已轉得第一桶金。現時已是創業界導師級人馬，當年她如何創業，她對現時的年輕創業家又有何觀察？

進入數碼新時代，創業之路上的支援雖然比以往多，但競爭更大。要脫穎而出，變相比從前更困難。創業已11年的邵燕寧，大學時期已轉得第一桶金。現時已是創業界導師級人馬，當年她如何創業，她對現時的年輕創業家又有何觀察？

90後女生邵燕寧在大學主修工商管理，因為喜歡珠寶，大學時到珠寶展覽當兼職，認識了佛教七寶之一紅珊瑚，留意到時常有大批海外買家到香港搶購，因此醉心研究，把握各種機會跟前輩去認識、去學、去鑑賞。

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基於兼職關係經常到展覽會，有機會認識不少知名紅珊瑚供應商，亦開始嘗試向他們訂貨，再自行找銷售渠道。邵坦言，當初向客戶銷售時，難以令人信服，畢竟只是個小妹妹，但當客戶看到她鑑賞技巧成熟，並對紅珊瑚有豐富認識，客戶才信任。「從前對我最不信任的客戶，最終竟然成為我最大訂單的客戶。」

在學賺第一桶金 畢業即創業

大學期間批發紅珊瑚首飾，邵燕寧已賺到人生第一桶金，2013年大學畢業後，她亦開始思考往後的路向。她坦言，原想加入大型商業機構工作，但當時最想是追夢，手頭上又有資金，因此毅然創業，將之前賺到的7位數字全部投放到珠寶設計公司當中。

邵燕寧於2013年創辦人生中第一間屬於自己的珠寶設計公司Ejj Jewellery，創業期間自學珠寶設計、打磨、鑑賞等技術，2016年至2017年間，已於上海開設品牌店。公司業務漸上軌道，邵亦希望將產品加入新元素。她強調，傳統行業如珠寶設計，要破格、創新，必須加入科技元素。因此她決定到歐美地區物色3D打印機，冀將前沿技術融入傳統行業。2018年，邵把心一橫，斥資6位數於美國、法國、意大利搜羅兩部3D打印機，並設計一些從來都無人做過的珠寶首飾，同年與本地上市公司雅天尼控股有限公司合作，聯乘推出珠寶首飾系列。

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憑著獨到眼光及創新意念，邵設計的3D打印耳環Blending Soul先後獲得國際創意設計2020 MUSE Design Awards - Platinum獎項，以及A’ Design Award 2020。產品獲得國際認可，公司業務亦蒸蒸日上。「高峰時期，Ejj Jewellery曾在內地開設16間品牌店。」邵燕寧透露，當時亦有公司表示想收購Ejj Jewellery，但因不捨得放棄自己一手創立的品牌，最後斷然拒絕。2019年，她在香港金融中心區域開設品牌實體店，可惜的是，經歷社會環境不穩及疫情，實體店鋪無奈關閉，只能轉至網上銷售，但她的創業之路仍然繼續。

年輕人創業注意四大要點

創業之外，邵燕寧亦是青年創新發展慈善協會創會會長及主席，時常擔任創業比賽評判及導師，分享自己的創業11年來的寶貴經驗。邵坦言，現時的年輕人才、創業家，無論在能力及創業資源都比以前好。「從前根本沒有那麼多創業比賽，沒有政府或機構的資金供申請，創業路只能自己一個默默地走。」縱然如此，邵亦未有後悔11年前選擇的創業路。

當年我大學期間創業，連學校院長都走過來關心提點我，但我認為，即使創業失敗，但學到的東西、經歷都寶貴，亦令我處事更成熟，這11年並沒有白過！

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現時年輕人創業蔚然成風，邵勸勉年輕創業家要記住4大要點：

一）不要為創業而創業，必須找到自己的興趣同時亦要做足功課。「就好像我當年售賣紅珊瑚珠寶，要對事情有熱情，做大量調查認識市場」；

二）不要怕嘗試，多走出自己的舒適圈，大學生不要只顧自己社交圈子或校內社群，要走出去與外面不同的人交流；

三）不要驕傲自滿，不要覺得自己的意念最創新，因為天外有天，人外有人；

四）失敗不要一蹶不振，成功包含各種不同元素，年輕人首次創業不要認為自己一定會贏，必須要學懂認輸，並從學到的技術、知識以及得到的人際網絡中再蛻變、進化。

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記者：李彥煒

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