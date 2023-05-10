英擬推中學生醫療學徒計劃 望解決人手不足

英國醫療行業勞動力嚴重缺乏，國民保健服務（NHS）計劃推出中學畢業生學徒計劃，提供在職培訓，希望未來能補充數以萬計醫生及護士勞動力。

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英國媒體報稱，NHS打算透過計劃，在未來數年培訓1成醫生及3分1護士。政府引入計劃，希望在標準的大學畢業生培訓醫療人員途徑外，另尋方法增加醫療人員數量。醫生學徒計劃相信在9月開始，接受職業訓練期間學徒亦能獲得收入。

英國醫學會（British Medical Association，簡稱BMA）勞動力主管帕特爾（Latifa Patel）表示，歡迎創新醫療教育及培訓方案，但質疑計劃是否有助真正解決勞動力不足問題。

帕特爾指暫時不了解醫學院及醫療機構是否有能力，提供醫療訓練計劃滿足學徒制需求，同時維持傳統途徑下培訓高水平醫療人員的資源。

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皇家護理學院（Royal College of Nursing，簡稱RCN）首席醫護蘭杰（Nicola Ranger）希望，增加醫療勞動力計劃今夏推出時，政府會相應增加資助，增加聘用大學護士資金，擔心方案可能危及大學畢業生註冊護士的處境。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）已承諾，將盡快推出改善NHS人手問題的長期計劃。

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責任編輯：吳漢培