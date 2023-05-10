想買新盤但抽唔到前籌　換樓客回流二手市場　760萬買同區海日灣一房

中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，受新盤帶動，整體入市氣氛升溫。大埔白石角海日灣新近錄一期C2座中層F室，單位實用面積502平方呎，1房間隔，開價約810萬元，議價後以760萬元易手，平均實用呎價約15139元。

中原徐家倫表示，新買家為換樓客，本有意入市區內新盤，唯抽籤未如理想，見上述單位價錢合理，間隔合用，即決定入市單位作自住之用。原業主於2019年以約745萬元購入單位，持貨約4年轉售，帳面獲利約15萬元離場，單位期內升值約2%。

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