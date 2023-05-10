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【材•智論@iM網欄】 防洗手間意外 AI體感偵測器把握搶救時機

名人薈萃 16:54 2023/05/10

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最近本港接連發生多宗意外，都涉及公共廁所或「殘廁」（無障礙洗手間）內發現有使用者昏迷死亡，死者往往都失救長達數小時。筆者每次見到這些報道都感覺非常難受，假如他們能夠及早被發現於廁格內暈倒，獲救的機會就大大提高，類似的悲劇就可以避免。

同場加映：【青姐話】中特估 有段古

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最近有一宗類似意外，竟是發生在醫院急症室的廁所中，更加令人關注。醫管局已公佈會採取2大應變方案，包括由職員加密至每小時巡視一次急症室洗手間及無障礙洗手間，以及會在部分急症室無障礙洗手間內試行加裝感應系統。

筆者認為，加裝感應系統的確有助監察病人於廁所內的情況，如果病人在洗手間內倒地或靜止一段時間，系統會發出警報通知醫護人員。然而，確保感應器的準確性亦非常重要，這樣才能更有效防止悲劇發生。

現時坊間已有部分智能洗手間設置了動態感應器（Motion Sensor），若使用者於廁格内10分鐘沒有動靜，感應器就會自動發出通知。唯此類動態感應器在應用上有所限制，只適用於一個密封的環境（例如「殘厠」），否則會影響感應器的準確性，不時會出現誤鳴的情況，令管理人員疲於奔命。因此，在一般的洗手間及廁格內安裝動態感應器，效果並不理想。

我們的團隊已參與過多個智能洗手間項目（包括中環街市活化計劃、建築署建業中心文樓翻新及多間公私營醫院等），針對這些痛點，我們把多年實戰經驗融入最新科技，開發出 AI智能體感偵測器，並配合緊急意外警報系統，可在使用者任何不預期跌倒或暈倒等緊急情況下及時發現危險，為當事人提供及時救援，防止悲劇發生。

警報系統能偵測2平方米的範圍，無攝影鏡頭可保障私隱，配以60G頻譜追蹤及AI智能體感偵測器，透過洗手間空間內使用者的現場肢體動作（地臥/坐立姿態）、速度參數、呼吸頻率、心跳頻率等狀態，AI人工智能可準確地識別有否意外發生，減少誤鳴情況。當有人跌倒時，系統會在大約5秒內發出長時間警報，有助管理人員提供及時救援，把握15分鐘黃金搶救時間，有效避免不幸事故再次發生。

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作者_黃志明（Eddy）簡介：

集寶建業有限公司創辦人

集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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撰文 : 黃志明（Eddy）

欄名 : 材智論

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