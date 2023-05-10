美國銀行在盧森堡設分行 聘前法巴銀行家管理

美國銀行(BAC)的一位高管告訴《路透社》，美國銀行已經聘請前法國巴黎銀行的銀行家Benoit Nevouet擔任新成立的盧森堡分行的經理，冀在歐洲發展其業務。

美國銀行歐洲、中東和非洲全球交易服務部門負責人戴維斯Matthew Davies表示，在盧森堡開設分行，意味著美國銀行可以幫助投資基金等客戶在當地開設銀行賬戶和提供其他服務。

延伸閲讀：【多相】瑜一·天海示範單位陪你睇 大自然美學主題 融合現代禪風藝術【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

戴維斯指美國銀行首先專注於將其在盧森堡的合作銀行所服務的現有客戶引入其新分行，「然後我們將開始增加新的客戶，我們有需求，每個月可以引進大約100個實體（公司）」客戶將包括大公司、投資基金和其他非銀行金融公司。

戴維斯說，美國銀行還在招聘一名專門的洗錢報告官員，以及最初的一些其他支持人員，如合規、風險和法律等職能，以支持盧森堡分行。

同場加映【青姐話】中特估 有段古

同場加映【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷