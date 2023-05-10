▲ 【阿里巴巴9988】淘寶天貓組建淘天集團、確定3個變革方向 升級新場景、新生態及新技術

在淘寶天貓618商家大會上，新組建的淘天集團首次公開亮相，淘天集團首席執行官戴珊表示，淘寶天貓集團旗下分為「中小企業發展中心」、「品牌業務發展中心」和「超市業務發展中心」，分別由汪海、劉鵬、劉一曼擔任總裁，而劉博則擔任淘天集團阿里媽媽及市場公關總裁，由韓雯斐擔任淘天集團市場部總經理。

戴珊稱，淘寶天貓確定了3個變革生新方向，升級新場景、新生態及新技術。第一，淘寶以用戶為先，今年會在用戶規模上進行歷史性的巨大投入，持續升級用戶產品、投入服務及物流建設，做好用戶體驗。第二，生態繁榮，淘寶未來5年將匯聚上千萬商家、上億創作者和各種服務商，而淘天集團新的組織機構，負責建設開放、普惠和共贏的生態。

創造AI時代全新的用戶產品和服務

第三，科技推動，淘寶將升級所有現有商家工具，並創造AI時代全新的用戶產品和服務，今年內淘寶將為商家免費提供15款涵蓋新客、老客、會員、粉絲全鏈路運營的全新私域工具，未來五年淘寶將實現商家運營工具的全面智能化、並且全免費，最終為商家極大地降本、提效。

戴珊還表示，淘寶依然是一個朝氣蓬勃的青年、是消費者首選喜歡的平台、依然有全球規模最大的消費者，依然是高淨值用戶最多的平台、最強最大的平台。

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編輯：陳韻妍